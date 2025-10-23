兵庫県警は23日、事件の証拠品として西宮署で保管していた覚醒剤0.05グラムを紛失したと発表した。検察に送ろうとした際に見当たらず、県警は誤廃棄の可能性があるとしている。県警によると昨年5月、同県西宮市で署員の職務質問から逃げた男（43）の車から覚醒剤の吸引器具が見つかり、付着していた0.05グラムを採取。今年8月に覚醒剤取締法違反容疑で男を逮捕した。覚醒剤は署の保管庫に入れていたが、今月2日、署員がなくな