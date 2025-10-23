キッチンへ行った飼い主さん。ふと気配を感じ、後ろを振り返ると飼い猫がいたそうなのですが……。「というか、なんでそんなとこに？」と思わずツッコミたくなる光景が投稿され、記事執筆時点で57万再生を突破。「満足そうな顔してるw」「うちも炊いたあと入ってたりする」「ぽわぽわの胸毛があふれてるのが愛おしすぎる」と注目を集めています。 【動画：キッチンに入って後ろを振り返ったら…思わず笑っちゃう『ネコの様子』】