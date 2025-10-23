プロ野球ドラフト会議プロ野球のドラフト会議が23日、都内で行われた。今季のセ・リーグを制した阪神は、ドラフト1位で創価大・立石正広内野手を指名。広島、日本ハムとの競合の末に交渉権を獲得した。2位で日大の谷端将伍内野手、3位で筑波大の岡城快生外野手を指名するなど、虎党の歓喜と他球団ファンからの嘆きが交錯した。今ドラフト最大の注目株は、阪神が引き当てた。3球団が競合。最後にくじを引いた藤川監督は、開封の