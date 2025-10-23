237.8万回表示され12万の「いいね」を獲得している投稿がありました！2匹の黒猫さんが、お顔こそそっくりなのにある部分だけ違うとのこと。見比べた人たちからは「そっくりな顔にドキッとした！」「双子みたいで可愛すぎる」などのコメントが集まっているようですよ。 【写真：『顔がそっくりな2匹の黒猫』→見分け方が……】 顔がそっくりのベアさんとモアさん X（旧Twitter）アカウント「黒猫のベアモアと飼い主」に投稿され