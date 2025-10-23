元乃木坂46でタレントの相楽伊織（27）が、21日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）の表紙＆巻頭を飾った。 【写真】後ろはどうなってるの!? 変形衣装で魅せたバックショット 表紙では変形水着を身にまとい、美尻が際立つバックショットを披露。10ページにわたる巻頭グラビアでは、ほほ笑みから妖艶な表情まで「表現者」と呼ぶにふさわしい構成となっている。インタビューでは、10月末から始まる出演舞台