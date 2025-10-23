グラビアアイドル、タレントの麻倉瑞季が、23日にインスタグラムを更新。キュートすぎるコスプレを披露し、ファンから絶賛の声が集まっている。【写真】麻倉瑞季、スタイル抜群のキョンシーに変身（3枚）2022年「ミスヤングマガジン」に選ばれた麻倉は「おばけになっても好きって言えー！」とつづり、キョンシーにコスプレした写真をアップ。胸元が大胆に開いた衣装は非常にセクシーで、綺麗なおみ足もあらわになっている。