２４、３１日の金曜ロードショー（後９時）は、ハロウィーンにちなんだ作品を放送。２４日はディズニー映画の「ホーンテッドマンション」（２０２３年）が枠を３５分拡大し、本編ノーカットで登場する。タイトルからも分かるように、東京ディズニーランドのオープン当初からある人気アトラクションが元となっている。妻を失い、悲しみの底にいながらツアーガイドをしていたベンはある日、神父のケントから「ある屋敷にいる幽霊