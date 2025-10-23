タレントの鈴木奈々が、プライベートショットを公開。美女ぞろいのショットに反響が寄せられている。鈴木は２３日までに自身のインスタグラムを更新。「この間、益若つばさちゃんと中村麻美ちゃんと焼肉に行きました！２人とも肌が綺麗で小顔！可愛すぎるお二人と遊んで美意識上がりました美容の情報交換し合ったり恋バナしたり楽しかった」とつづり、モデルの益若つばさ、元女優の中村麻美さんとの３ショットをアップした。