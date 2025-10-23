ボートレース津のSG「第72回ボートレースダービー」は3日目を終えた。今回SG初出場の柴田光（53＝群馬）。3日目1Rで待望のSG初1着を決めた。「スタートは勘通り行けたと思う。ターンもしっかり前に進んでいましたね。緊張しすぎて朝の4時に起きましたよ。でも、勝ててホッとしましたね」インからコンマ04の気合の踏み込みで押し切ってみせた。3日目10R発売中には水神祭。はじけるような笑顔を見せた。4日目は2着条件の準優