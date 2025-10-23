公式練習で調整する山本草太＝重慶（共同）【重慶共同】フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第2戦、中国杯の公式練習が開幕前日の23日、重慶で行われ、腰痛で今月の国際大会を棄権した男子の山本草太は2種類の4回転ジャンプを着氷させ「けがを悪化させず練習を終えられて、ほっとした」と話した。昨年この大会でGP初優勝の佐藤駿は大技の4回転ルッツで調整に苦しみ「調子は良くはないが、徐々に上がってきている」。