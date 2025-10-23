中国の山岳地帯にかかる世界一高いつり橋から飛び降りるバンジージャンプ。しかも、安全ロープを装着せずに飛び降りるという…。中国で命知らずのバンジージャンプの計画橋の上から投げられた砂袋は…数十メートル下の安全ネットに落下した。これは、安全ロープを装着せずに飛び降りるという、まさに命知らずのバンジージャンプの計画が進められている、中国・貴州省で撮影されたテスト動画。その場所は、9月末に開通した、貴州省