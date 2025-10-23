本格始動2日目の高市内閣。きょう、鈴木農林水産大臣は自らを農水省出身の「生え抜き大臣」と称し、物価高対策として、「コメ券」などの支援をあすにでも行うべきとの考えを示しました。鈴木憲和 農林水産大臣「地方に配る重点交付金というのが、これから中身も含めて、規模感も含めて検討します。お米も含めてどういった手当をすべきか、そして、どういった方にちゃんと行き届くように手当をすべきか、すぐにあすにでも対応