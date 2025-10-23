10月22日、みちょぱこと池田美優がInstagramを更新。大倉士門と結婚3周年を迎えたことを報告した。【写真】結婚3周年！夫・大倉士門との熊本旅SHOTを公開池田は、自身のInstagramアカウントにて、「今日、10月22日は大倉になって3年です」と報告。「毎年恒例になった弾丸日帰り旅 今年は熊本へ」と、夫の大倉と熊本へ日帰り旅行に行ったことを明かした。続けて、大倉と熊本を満喫する思い出ショットと共に現地での過ごし方なども綴