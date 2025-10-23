アフリカサッカー連盟（CAF）は22日、2025のアフリカ年間最優秀選手賞の候補10選手を発表した。かつてディディエ・ドログバや、サミュエル・エトー、ヤヤ・トゥーレといったアフリカの選手の中で最も優れた選手に贈られた名誉ある賞。昨季リヴァプールをプレミアリーグ王者に導き、自身も得点王に輝いたモハメド・サラーをはじめ、PSGでチャンピオンズリーグ優勝、及び国内リーグ、カップ戦優勝にも貢献したDFアクラフ・ハキミ、ガ