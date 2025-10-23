バスケットボールＢ１リーグの京都は２３日、前Ａ東京のアイラ・ブラウン（４３）と２０２５―２６シーズンの選手契約が基本合意に達したと発表した。背番号は３３。ポジションは補強が急務だったＳＦ／ＰＦ。米国出身で現在は日本国籍のブラウンは１９３センチ、１０７キロ。２０１６年にＳＲ渋谷入りし、琉球、大阪、千葉Ｊ、広島、福岡などでプレー。現在、西地区最下位と苦戦している京都の救世主となるか。以下はブラウン