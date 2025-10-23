◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）元ロッテ投手の渡辺俊介氏（４９）を父に持つ東大のサブマリン・渡辺向輝投手（４年＝海城）は支配下、育成でも名前が呼ばれずに、指名漏れとなった。ドラフト後、自身のＸを更新し、「自分の実力不足を痛感しております。野球を引退し、来春からは一人の未熟な人間として一般企業に就職し、社会に出ることになります」などと、今後の進路