俳優の小泉孝太郎が２３日放送のＴＢＳ系特番「プロ野球ドラフト会議ＬＩＶＥ」（午後４時４０分）に見届け人として生出演。ロッテのドラフト３位が決まったばかりの横浜高・奥村頼人投手にエールを送る一幕があった。神奈川県内の高校の野球部に所属していた経験を持つ小泉は「正直、今でも横浜高校のユニホームを見ると、キュッとした緊張感を思い出すんですよ。やっぱり、特別です、横浜高校は。横浜高校からベイスターズに