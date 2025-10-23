◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）西武・西口文也監督（５３）が、ドラフト会議で１位で交渉権を獲得した明大・小島大河捕手（２１）に早速、指名あいさつを行った。ドラフト会場を途中で退席し、交渉権獲得から約２時間後に「良かった。本当に良かった。うれしいのひと言です」と笑顔で同大の駿河台キャンパスを訪れた西口監督は、「入団してくれた際には、１軍（春季）