◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）大院大のエドポロ・ケイン外野手が日本ハムから２位で指名を受け、大阪・吹田市内の同校で会見を開いた。「日本ハムは若い選手が多くて強いチームという印象です」。念願のチームに指名されて目を輝かせたが、人目につかない会見場の裏側では、身長２メートル超の大男がひそかに見守っていた。関係者によると、総合格闘家のエドポロの兄