新潟市江南区で体長1mほどのイノシシが目撃されました。警察が住民に警戒を呼びかけています。 警察によりますと、23日午後7時半前、新潟市江南区横越3丁目で通行人から「道路を横切るイノシシを目撃した」と110番通報がありました。 イノシシは体長1mほどで阿賀野川方面に走っていったということです。 22日午後には新潟市中央区関屋でも体長80センチほどのイノシシが目撃されています。 今回の目撃現場近くには住宅街も広