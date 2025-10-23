スピードスケートの今季初戦となる全日本距離別選手権は２４日、長野市エムウェーブで開幕する。２３日は会場で公式練習が行われ、女子団体追い抜きで五輪２大会連続メダリストの佐藤綾乃（ＡＮＡ）は「昨シーズンよりもすごくいい状態で、ここまで来ている。私自身すごく楽しみ」と胸を高鳴らせた。２２年北京五輪後、個人種目で悩めるシーズンが続いている。「ここ２シーズンぐらい、いい調子で滑れたことがほとんどない。正