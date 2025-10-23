◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）巨人は育成ドラフト４巡目で、愛知学院大の河野（こうの）優作投手を指名した。身長１８０センチ、体重９０キロの左腕で、スリークオーターから最速１４５キロの直球を投げ込む。担当の木佐貫スカウトは「スライダーとチェンジアップでゾーンを横に広く使うリリーフタイプ。変化球でも腕が振れる投げっぷりの良い投手」とコメントした。