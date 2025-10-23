「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、オリックスは6位で米ジョージア大の石川ケニー投手を指名した。ドラフト会議終了後、取材対応したオリックスの福良GMは「向こうのドラフトにかかるかも分からないですからね。そこはわかんないですね」と、成り行きを見守る姿勢を見せた。ソフトバンクが交渉権を獲得したスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手と同じ悩みを抱える。本人と