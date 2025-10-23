「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）早大・尾瀬雄大外野手は、指名漏れとなった。支配下での指名はなく、大学側から、本人が育成選手として指名を受ける意思がないとの旨がアナウンスされた。尾瀬は小柄ながら高い打撃センスの持ち主。３年春には打率・４７９で東京六大学リーグ首位打者を獲得した。