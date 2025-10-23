プロ野球のドラフト（新人選手選択）会議は２３日、東京都内で行われ、巨人は左腕の竹丸和幸投手（２３）（鷺宮製作所）を１位指名し、単独で交渉権を獲得した。竹丸投手は切れ味鋭い速球と多彩な変化球を操り、即戦力の先発候補として期待される。１回目の入札ではこのほか、走攻守そろった立石正広内野手（２１）（創価大）が阪神、広島、日本ハムの３球団から１位指名を受け、抽選の結果、阪神が交渉権を得た。また、岩手・