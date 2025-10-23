秦野市内からは今季初めて冠雪した富士山の姿を見ることができた＝２３日、同市内山梨・甲府地方気象台が富士山の初冠雪を発表した２３日、秦野市内の権現山展望台（標高２４３メートル）など県内各地からも「雪化粧」した富士山の姿を見られた。同気象台によると初冠雪は平年より２１日遅く、昨年より１５日早いという。この日の早朝の空はやや雲に覆われていたが視界は良好。富士山は初冠雪ながら中腹近くまで雪で白く染まっ