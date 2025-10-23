国民民主党の古川元久代表代行と公明党の西田実仁幹事長は２３日、国会内で会談。臨時国会で企業団体献金の規制強化を盛り込んだ政治資金規正法改正案を提出する方針で一致した。改正案の中身は国民、公明両党が今年３月にまとめた素案をもとに策定された。献金の受け皿制限に加え、献金の総枠制限は現行の最大で１億円を維持し、同一団体に対しては２割（最大で年間２０００万円）を上限とするなどの内容になっている。献金の