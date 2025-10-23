話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「みずがめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！今月のラブ運 ★★★☆☆リスペクトできる相手に惹かれる恋模様一緒にいて落ち着く人より尊敬できる人にときめきやすい時期。年上の男性、先輩・上司のような頼れる存在にときめいちゃうかも。その人に