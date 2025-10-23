新日本プロレス２３日後楽園大会で「スーパージュニアタッグリーグ（ＳＪＴＬ）」が開幕。Ａブロック公式戦でＩＷＧＰジュニアタッグ王者のＤＯＵＫＩ（３３）、ＳＨＯ（３６）組がテンプラリオ（３３）＆ジェイコブ・オースティン・ヤング（３３）を下し、白星発進に成功した。極悪軍「ハウス・オブ・トーチャー」の王者組は１１日の所沢大会でエル・デスペラード＆ＫＵＵＫＡＩを相手にＶ３を達成し勢いを増している。試合前