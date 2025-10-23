話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おとめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！今月のラブ運 ★★★☆☆恋の再スタート期！自分からの連絡がカギなかなか進展しなかった恋が、再び動き出す予感！会話が弾みやすくなる時期なので、気になる人には自分から連絡してみるのが◎。今期中に