おととし、佐久市で85歳の男性を車ではね、その後、山中に遺棄して殺害した罪に問われている男の裁判員裁判で、検察側は23日、男に「懲役15年」を求刑しました。殺人などの罪に問われているのは佐久市の無職、佐藤英伸被告・34歳です。起訴状などによりますと佐藤被告はおととし12月、佐久市の県道で当時85歳の男性を車ではねたあと、事故を隠ぺいするため男性を小県郡・長和町の山中に遺棄して殺害したとされています。23日の裁判