近大・阪上翔也外野手（4年）は楽天の7位指名に「名前が呼ばれるのかどうか心配だった」とホッとした。「肩や足、走攻守すべてをみてほしい。2000安打が目標です」近大の先輩、佐藤輝明（阪神）がつけていた背番号「8」を継ぐ。同じ右投げ左打ちで4番を担った。神戸国際大付時代は最速148キロを誇る本格派投手で、強打との投打二刀流で3年春夏と甲子園出場を果たした。光元一洋監督は「もちろん打撃も強肩も魅力ですが、こう