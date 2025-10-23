徳島県警は23日、同県小松島市内の交差点で車を運転して赤信号を無視し、軽自動車に衝突して運転手の女性に重傷を負わせたとして、自動車運転処罰法違反（危険運転致傷）の疑いで、地方公務員中西翔大容疑者（23）＝同県阿南市＝を逮捕した。県警は認否を明らかにしていない。逮捕容疑は9月19日午前5時25分ごろ、赤信号を無視して、小松島市江田町の交差点で軽自動車とぶつかり、運転していた70代女性に急性硬膜下血腫などの重