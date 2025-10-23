23日（木）は二十四節気の「霜降」です。文字通り朝晩の冷え込みが強まり、霜が降りる頃という意味なんですが23日朝は冷え込みました。富士山では平年より21日遅い初冠雪が観測されました。また、暦通り霜の降りたところもありました。長野県上田市菅平では最低気温が氷点下0.7度まで下がり、今季一番の冷え込みとなりました。24日（金）朝も前日と同じくらいの気温となりそうです。北海道の帯広、北見、倶知安では0度長野県の軽井