大人気アイドル＝LOVEの大谷映美里プロデュースによる『melady（ミレディ）』から、1dayで人気の3色がマンスリーレンズとして2025年10月23日（木）より発売開始♡ 「Princess Chocolat」「Idol Ring」「Lady Black」の3色は、それぞれプリンセスのような愛され瞳、くりっとアイドル風瞳、レディな黒コン風瞳を演出。 プリンセス気分♡Princess Chocolat Princess Chocolat 「Princess Chocolat（プリン