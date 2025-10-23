葬式や法事の際に言われる「お布施はお気持ちで」。この言葉に戸惑った経験はありませんか？ なぜ金額は明示されないのか、その背景にある仏教界の事情とは。多くの寺院や葬儀専門業者などを取材してきたベテラン記者が、弔いのリアルな現場をわかりやすく伝える『弔いの値段 葬式、墓、法事……いくら払うのが正解か？』（大久保潤・鵜飼秀徳著）より一部抜粋し、お布施の金額が「お気持ち」と言われる理由を紹介します。【画像】