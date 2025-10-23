Image：Hiroki Tagawa 工房に入ると、鬼瓦が睨みを効かせている。普段は屋根の上にあるから、こんな間近で見ることはなかなかない。こうしてみるとその表情は迫力もあるが、どこか愛嬌もある。全国でも少ない鬼瓦職人＝「鬼師」の森山茂笑（もりやま しげしょう）さんの石川県小松市にある工房を訪れた。 Image：Hiroki Tagawa