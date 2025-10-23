中国船舶集団（CSSC）によると、同社傘下の広船国際は10月23日、中国初の自主開発による大型輸出用複合燃料型フェリーを広東省広州市南沙で正式に引き渡したとのことです。今回引き渡されたフェリーは、従来の燃油に加え、よりクリーンな液化天然ガス（LNG）も燃料として使用でき、完全に自主的な知的財産権を有しています。船体は全12層デッキ構造で、レストラン、カフェ、展望ラウンジなどの施設を備え、客室数は485室で、最大で