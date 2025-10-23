俳優の當真あみと齋藤潤が、10月23日（木）、東京・よみうりランドで開催された「よみうりランド ジュエルミネーション2025」点灯式に登壇。100本の向日葵の花束が贈られるサプライズに當真と齋藤の驚く姿が見られた。【写真】ファンから「かわいい〜！」が連発！花束の匂いを確かめる齋藤潤■ORANGERANGEの生歌に「聴けて幸せです」よみうりランドでは、10月23日（木）〜2026年4月5日（日）の149日間、「LIGHTisLOVE」をグ