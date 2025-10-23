セガ新作『ソニックランブル』11月5日開始！ 事前登録140万達成、「ムービーソニック」スキン配布＆「えらべるPay」が当たる！ セガの「ソニック」シリーズ完全新作、『ソニックランブル』の正式サービス開始日が2025年11月5日（水）に決定しました！ 新しいキービジュアルも公開されています。 本作は、ソニックやシャドウたちのおもちゃが、おもちゃの世界でリング獲得を競うマルチプレイパーティーゲーム。「グリーンヒ