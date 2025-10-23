西武は明大の小島大河捕手の一本釣りに成功した。事前に1位指名を公表して単独指名。捕手の1位指名は2013年の森友哉（大阪桐蔭高）以来、12年ぶり。「ほっとした気持ちが一番。1年目から試合に出て、新人王を一つの目標に頑張りたい」と意気込んだ。小島は東京六大学リーグ戦で通算67試合に出場して打率3割4分5厘、7本塁打、52打点をマーク。大学球界を代表する「打てる捕手」として評価が高く、この日も「打撃、特に勝負強さ