山形県山形市によりますと、23日の午後3時45分ごろ、山形市大字下東山地内の河川敷でクマ1頭が目撃されたということです。 【画像】クマ目撃場所 ■目撃場所 ※画像は山形市作成の位置情報より ■きのうからきょうにかけての目撃など（山形市） 10月23日（木曜）午後3時45分頃大字下東山地内の河川敷にてクマ1頭を目撃10月23日（木曜）午後0時30分頃大字土坂地内の山林にてクマ1頭を目撃10月23日（木曜）午前10時15