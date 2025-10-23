富士山もやっと冬の装いです。山梨県の甲府地方気象台は2025年10月23日、富士山の初冠雪を観測したと発表しました。平年より21日遅く、2024年より15日早い観測です。 【写真を見る】平年より21日遅く2024年より36日遅い初冠雪を観測した富士山 ＜中井秀カメラマン＞ 「富士山に雪が積もっています。富士山初冠雪です」 富士山は、22日から山頂に雨雲がかかり、上空に寒気が流れ込んだことから、雪化粧となりました。山頂付近