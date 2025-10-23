10月23日に行われているプロ野球ドラフト会議で先ほど、裾野シニア出身で法政大学の松下歩叶（まつした・あゆと）選手が東京ヤクルトスワローズから1位で指名を受けました。 ヤクルトから1位指名された、法政大学の松下歩叶選手は神奈川県出身。中学3年間は裾野シニアに所属し全国優勝を果たしました。 法政大学では東京六大学野球・現役最多の通算12本塁打を放ち、2025年の日米大学野球でMVPを獲得するなど、大学球界きっ