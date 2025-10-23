高市総理は2025年10月24日、所信表明演説に臨みます。「少子化対策」に意欲を示す高市総理に対して、静岡県内の子育て世帯や育児支援を行う事業者の期待は高まる一方、実情に即した制度をどう設計するかが問われています。 【写真を見る】高市早苗総理の「少子化対策」に現場から期待と課題の声 ベビーシッター支援や病児保育減税は…=静岡 本格始動した高市内閣。高市総理は、少子化対策として家政士の資格を国家資