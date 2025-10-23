仮想通貨をめぐる事件で逮捕時に撮影、報道されたことでプライバシー権を侵害されたなどとして男性がSBSなどを相手取り損害賠償を求めた裁判で、静岡地裁は男性側の訴えを一部認めSBSに55万円の支払いを命じました。 【動画】SBSに55万円の損害賠償を命じる 男性側の訴えを一部認める判決＝静岡地裁 訴えを起こしていたのは2021年に電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕され、その後、不起訴処分となった静岡県内に住む男性です