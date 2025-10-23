ボートレース津のSG「第72回ボートレースダービー」は3日目を終えた。3日目9R、峰竜太（40＝佐賀）は3コースから外を握って2番手をキープした。「捲り差そうと思ったけど、（藤原）啓史朗が対応していたので無理と思って外に切り替えた。大敗はできないので。優勝戦なら行っていたかも」。勝ちたい気持ちをこらえて予選突破に徹した。2着ゴールで得点率は6.25へと上昇した。さあ、予選最終日。5号艇の6Rはともかく、1号艇の1