◇欧州男子ゴルフツアージェネシス選手権第1日（2025年10月23日韓国ウージョンヒルズCC＝7367ヤード、パー71）第1ラウンドが行われ、中島啓太（25＝フリー）と星野陸也（29＝興和）が68で回り11位につけた。桂川有人（27＝国際スポーツ振興協会）は71で回り59位だった。松山英樹（33＝LEXUS）は73で回り81位と出遅れた。李昊桐（30＝中国）ら2人が65で首位に立った。