■プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ（23日、新高輪プリンスホテル）【一覧】ドラフト12球団の1位指名選手創価大・立石は最多3球団競合の末阪神、石垣元気はロッテ、佐々木麟太郎はソフトバンクが交渉権プロ野球ドラフト会議で注目の1人、鷺宮製作所の左腕投手・竹丸和幸（23）は巨人が1位指名で交渉権を獲得した。150キロ台の速球と変化球・コントロールを兼ね備える即戦力左腕には、前日に巨人が1位指名を公表。