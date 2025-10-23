◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）巨人は育成ドラフト３巡目で、豊橋中央の松井蓮太朗捕手を指名した。担当の木佐貫スカウトは「コンタクト率の高い打撃型の捕手。ボールを点ではなく面で捉えるレベルスイングから快音を響かせる。セカンドへの軌道の低いスローイングで盗塁を阻止する強肩も魅力」とコメントした。